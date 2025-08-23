El Olympique Marsella de Michael Amir Murillo vence al Paris FC en la J2

El Olympique Marsella venció 5-2 al Paris en casa, en la segunda jornada de la Ligue 1 con el panameño Michael Amir Murillo de titular, logrando la primera victoria de la temporada.

Mason Greenwood anotó desde el punto penal para darle ventaja al Olympique Marsella al minuto 18' para iniciar su cuota goleadora de la temporada de Ligue 1.

Pierre Emerick Aubameyang aumentó la ventaja al minuto 24' cuando aprovechó el pase de Greenwood e ir ganando cómodamente.

El Olympique Marsella se descuidó en la defensa y Paris FC descontó al 28' con un golazo de Ilan Kebbal.

Michael Amir Murillo fue titular y jugó los 90 minutos en la primera victoria de su equipo la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Olympique Marsella consigue la victoria

En la segunda parte el París FC fue superior y consiguieron el empate con un gol de Moses Simon al 58' y tenían para tomar la ventaja con una mala salida de Ruli.

Un error en la salida defensiva le permitió a Pierre Emerick Aubameyang retomar la ventaja y sumar su doblete al 73'. Pierre-Emile Højbjerg anotó el cuarto tanto.

Mason Greenwood tenía para seguir dando ventaja pero falló un penal al 85' tras cruzarla mucho. Pero al final del partido Robinio Vaz marcó el quinto.

El próximo partido del Marsella será el domingo 31 de agosto ante el Lyon a las 1:45 pm hora panameña.