El Olympique Marsella venció por la mínima al Lyon de Endrick

Dos goles en diez minutos del togolés Pierre emerick Aubameyang dieron la victoria en el estadio Velodrome al Olympique Marsella (3-2) y frustraron el buen desempeño del brasileño Endrick, vestido de asistente, presente en los dos tantos del Lyon que cosechó su segunda derrota seguida en la Ligue 1.

El jugador cedido por el Real Madrid fue el mejor de los visitantes pero su aportación no bastó para reanimar al Lyon que ya perdió ante el Estrasburgo hace una semana y que volvió a tropezar. Aquél revés de días atrás cortó una fabulosa trayectoria del conjunto de Paulo Fonseca que llevaba trece partidos seguidos ganados, siete en la competición gala.

Ahora, con dos derrotas consecutivas mantiene abierta la puja por su tercera plaza que ve cerca el reanimado Marsella y también el Lille y el Stade Rennes que están por detrás, al acecho.

Y eso que los visitantes tomaron ventaja a los tres minutos cuando Corentin Tolisso batió a Geronimo Rulli tras un pase de Endrick después de una buena presión a la salida de balón de su rival.

Olympique Marsella le quita la felicidad a Endrick

El brasileño tuvo el segundo al cuarto de hora pero su disparo se marchó alto por poco. El Marsella mejoró en la segunda parte y logró igualar en el 52 con el gol de Igor Paixao a pase de Pierre Emile Hojbjerg.

Se agitó todo mucho más en el último cuarto de hora. Endrick envió un buen centro a Remi Himbert que culminó con acierto para devolver la ventaja a los visitantes pero cinco más tarde irrumpió Aubameyang.

El togolés empató en el saque de un córner que prolongó Paixao. Atento, el africano batió a Dominik Greif y puso el 2-2. Y culminó la remontada en el 91, cuando hizo el tercero, el segundo de su cuenta, tras recibir un balón de Ethan Nwaneri.

El Marsella puso fin a cuatro encuentros sin ganar y reanimó sus aspiraciones europeos mientras alarga las dudas del Lyon.