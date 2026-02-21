El Osasuna da la sorpresa y le gana al Real Madrid sobre el final

El Osasuna cumplió su objetivo y le sacó tres puntos valiosos al Real Madrid en Pamplona por la jornada 25 de LaLiga, luego de ganar 2-1 con goles de Budimir de penal y otro de Raúl sobre el final.

Budimir goleó desde los 11 metros al minuto 38' luego de una infracción de Thibaut Courtois y la mandó a la derecha de su portería engañándolo completamente y tomando ventaja.

Los merengues empataron el juego en la segunda mitad con una gran llegada de Fede Valverde por izquierda, abriendo por Vini Jr y con gran definición se igualaba el marcador al 73'.

Osasuna le da una cucharada de su propia medicina

Los cambios le funcionaron a los locales que Raúl pudo robar una pelota en un grave error de Ceballos y se llevó a la defensa, venció a Courtois y la puso al ángulo al 90+1.

El Real Madrid se queda con 60 puntos en 25 jornadas y el Barcelona tiene 58 y podría recuperar el liderato en caso de una victoria ante el Levante este domingo.