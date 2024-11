El panameño Juan David Tejada se corona campeón en la USL

La victoria coronó la temporada del décimo aniversario de los Switchbacks y mantuvo su récord perfecto de postemporada en casa desde la apertura de Weidner Field en 2021, al tiempo que puso fin a la aspiración de Rhode Island de convertirse en el primer equipo en ganar el título del Campeonato en su temporada inaugural desde Sacramento Republic FC en 2014.

Reacciones de Juan David Tejada

“Quiero decir, es un momento que nunca olvidaré”, dijo Tejada. “James Chambers, nuestro entrenador, siempre creyó en mí. Me llamó antes de la final [de conferencia] contra Las Vegas y me dijo: 'Sabes que has sido increíble para el equipo. Sé que has querido hacer más, pero simplemente sigue adelante y exprésate. Muéstrale a la gente lo bueno que eres'”.

“Cuando salí del banquillo, recuerdo todas las emociones que viví a lo largo de la temporada”, dijo. “Tuvimos muchos altibajos. Personalmente, este es un año en el que [mi familia] tuvo un bebé, y ha sido una adaptación loca. No he rendido como quería en la cancha durante toda la temporada, pero devolverles a los jugadores y al personal que confiaron en mí cada vez en la temporada, es increíble”.

FUENTE: USL