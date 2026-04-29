Mundial 2026: Se sancionará con roja a quien se tape la boca tras caso Prestianni según IFAB

Previo a la Copa Mundial 2026 , la International Board ( IFAB ), comité que se encarga de regular y velar porque las reglas del juego se cumplan de forma oportuna, ha otorgado a los árbitros la facultad de poder sancionar con roja a jugadores que se tapen la boca con fines antideportivos como el reciente caso del jugador argentino Gianluca Prestianni.

"A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja", así lo ha comunicado la IFAB.

El comité también anunció que "Se introduce en las Reglas sancionar con tarjeta roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra la decisión del árbitro o a los miembros del cuerpo técnico que los exhorten a hacerlo", esto luego de lo sucedido en el partido por la Copa Africana entre Senegal frente a Marruecos que se disputó el pasado 18 de enero del presente año.

Apercibidos para el Mundial 2026

A menos de 50 días del Mundial 2026, los jugadores y cuerpos directivos quedan amonestados bajo un comunicado oficial por los estamentos de la FIFA sobre las nuevas sanciones implementadas posterior a la reunión de las principales instituciones que dio lugar en Vancouver, Canadá.

Adicional, se comunica a todos los equipos que de incitar a no reanudar un partido por diferir con una decisión puntual del árbitro darán "la contienda por perdida por incomparecencia".