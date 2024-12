El panameño Omar Valencia será parte de la 1ra plantilla del New York Red Bulls

El New York Red Bulls de la MLS anunció que el panameño Omar Valencia asciende al primer equipo luego de firmar un contrato por tres años (hasta el 2027) con una opción para el 2028.

Valencia, de 20 años, jugó dos temporadas con New York Red Bulls II. En dos temporadas, ha disputado 37 partidos, incluidos 35 como titular. Hizo su debut en MLS NEXT Pro el 26 de marzo de 2023, en un empate 1-1 contra Columbus Crew 2. Valencia fue convocado siete veces al primer equipo durante la temporada 2024 de la MLS. Hizo su debut en la MLS el 8 de junio contra New England Revolution.