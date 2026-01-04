LIGUE 1 Fútbol Internacional -  4 de enero de 2026 - 16:45

El PSG suma de tres ante el Paris FC en la fecha 17 de la Ligue 1

El PSG liderado por el DT Luis Enrique, consiguió una victoria sobre el Paris FC en la jornada 17 de la Ligue 1.

FOTO: PSG

El onceno del PSG ganó el Clásico parisino al imponerse por marcador de 2-1 sobre el Paris FC en la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.

Los dirigidos por Luis Enrique tomaron ventaja en el partido con gol del joven Désiré Doué al minuto 45', luego de la asistencia de Fabián Ruiz.

Al 51' la visita emparejó las acciones gracias a la anotación de penal de Willem Geubbels, pero dos minutos más tarde apareció Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, para devolverle la ventaja definitiva al París Saint-Germain.

Con esta victoria, el PSG se ubica en la segunda posición del campeonato francés con 39 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar el PSG?

El París Saint-Germain chocará el jueves 8 de enero (1:00 pm) ante el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo por la final de la Supercopa de Francia.

