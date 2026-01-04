El PSG suma de tres ante el Paris FC en la fecha 17 de la Ligue 1

El onceno del PSG ganó el Clásico parisino al imponerse por marcador de 2-1 sobre el Paris FC en la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.
Al 51' la visita emparejó las acciones gracias a la anotación de penal de Willem Geubbels, pero dos minutos más tarde apareció Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, para devolverle la ventaja definitiva al París Saint-Germain.
Con esta victoria, el PSG se ubica en la segunda posición del campeonato francés con 39 puntos.
¿Cuándo vuelve a jugar el PSG?
El París Saint-Germain chocará el jueves 8 de enero (1:00 pm) ante el Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo por la final de la Supercopa de Francia.