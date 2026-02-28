El PSG cumple frente al Le Havre y mantiene el liderato de la Ligue 1

El PSG cumple ante Le Havre y mantiene el liderato de la Ligue 1

Sin la solvencia de tiempos mejores, el París Saint Germain ( PSG ) sacó adelante su visita a Le Havre (0-1) y amplió su ventaja en el liderato de la Ligue 1 beneficiado por el nuevo tropiezo del Lens, que empató ante el Estrasburgo, y gracias al ritmo marcado por el español Dro Fernández, que se ha asentado en el conjunto de Luis Enrique.

El exjugador del Barcelona, titular por segundo partido consecutivo y que jugó durante una hora, pudo estrenarse como goleador, pero el tanto que anotó en el tramo final de la primera parte fue anulado por fuera de juego de Achraf Hakimi después de un minucioso examen del VAR.

Pudo lograr un triunfo amplio el París Saint Germain, que incluso falló un penalti, por medio de Desire Doue, detenido por el meta Mory Diaw, y que empieza a engrasar su maquinaria en la temporada, clasificado para los octavos de la Liga de Campeones, en los que le espera el Chelsea.

No obstante, no tiene la contundencia de la campaña pasada, no define los partidos por falta de acierto y deja vivo a su adversario, que termina por contar con opciones. Pidió la hora en los minutos finales víctima de la falta de gol.

Así pasó en el estadio Oceane, del que salió con un triunfo más apretado de lo merecido, agobiado, pero con cuatro puntos de distancia sobre el Lens en la clasificación. Empieza a poner tierra de por medio el cuadro de Luis Enrique, que tuvo en el georgiano Kvicha Kvaratskhelia a su principal argumento en ataque. Un cabezazo suyo a los dos minutos lo sacó sobre la línea Yanis Zouaoui.

La anotación del PSG

Dominó gran parte del tiempo, pero las ocasiones no llegaron hasta el tramo final de la primera parte cuando tomó ventaja. En el minuto 37, en un centro desde la derecha de Kang In Lee, que recibió un balón largo de Warren Zaire Emery y que aprovechó Bradley Barcola, de cabeza, al lado del portero.

Tuvo el segundo justo después, con los mismos protagonistas aunque Barcola fue el asistente y Kang In Lee, solo, remató fuera. Y en el 40, el gol anulado a Dro, en un apretado fuera de juego que delató el VAR.

Mantuvo la dinámica intensa el PSG en el arranque de la segunda parte con dos buenas oportunidades desperdiciadas por Kvaratskhelia, una repelida por un poste.

Pudo pagar el desacierto el equipo de Luis Enrique y tuvo que salir al paso el meta Matvey Safonov, que sacó una gran mano a un tiro a bocajarro de Issa Soumare.

El resto de ocasiones fueron del PSG. La de Nuno Mendes, solo ante Diaw, que creció en cada acción y salvó al equipo de Didier Digard de un castigo mayor.

A diez minutos del final llegó el penalti cometido por Lucas Gourna Douath sobre Doue, que lo lanzó. Lo neutralizó el meta senegalés, otra vez al rescate.

FUENTE: EFE