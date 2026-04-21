Luis Enrique: "Yo busco a ganar todos los partidos"

El entrenador del PSG, el español Luis Enrique Martínez, mandó un mensaje de optimismo pese a la derrota de su equipo contra el Lyon y aseguró que la planificación busca una trayectoria ascendente: "Es habitual que nuestros equipos acaben mejor que empiezan".

"Yo busco a ganar todos los partidos, desde el primero al último. Pero hay una cierta experiencia y es verdad que nuestros equipos acaban mejor que empiezan. Es una motivación para los jugadores", señaló el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles contra el Nantes, penúltimo de la tabla.

El técnico se mostró satisfecho del estado de forma de su equipo, pese a las lesiones, y aseguró que no se arrepiente de la política restrictiva de fichajes que le ha privado de tener más jugadores a sus órdenes.

Más reacciones de Luis Enrique

"Hemos ganado trofeos con esta plantilla, han entrenado bien, han jugado bien, tienen un buen ánimo. Fue un éxito la pasada campaña y este año vamos igual. Hubiera sido ridículo firmar muchos jugadores. Igual que el año pasado", comentó.

Luis Enrique no desveló si el centrocampista portugués Vitinha, lesionado el pasado fin de semana, estará listo para la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich del próximo martes.

Pero negó que esa baja para los dos próximos partidos haya precipitado el retorno de Fabián Ruiz al equipo, quien tras tres meses de ausencia por una lesión disputó un cuarto de hora frente al Lyon.

"No hemos cambiado de opinión con los lesionados, mantenemos el tiempo normal de recuperación. Estamos contentos con que haya jugado 20 minutos contra el Lyon, es positivo para él", comentó.