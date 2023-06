El PSG hace oficial la salida de Lionel Messi

El 29 de agosto de 2021, en Reims, la Ligue 1 se deleita con el gran debut en Francia de "La Pulga". 74 rencontres plus tard, le prodige argentin aura marqué la France et l'Europe de tout son talent, en inscrivant 32 buts - dont le premier en Ligue des Champions le 28 septembre 2021 face à Manchester City - et en délivrant 35 passes décisives pour le Paris Saint Germain.

Coronado campeón de Francia en su primer año en la capital, el número 30 ganó el prestigioso trofeo Ballon d'Or France Football durante la temporada, la séptima en su inmensa carrera.

Reciente ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, el capitán de la selección argentina también se destacó con el Paris Saint-Germain durante la temporada 2022-2023. Autor de 16 goles en 31 partidos de la Ligue 1, es el mejor pasador del campeonato, con 16 ofrendas repartidas, muy cerca del récord de su compatriota Ángel Di María (18).

Contra Estrasburgo, durante la jornada 37 de la Ligue 1, Leo Messi se hizo un poco más legendario al anotar su gol 496 en los cinco grandes campeonatos, estableciendo así un nuevo récord increíble.

El Paris Saint-Germain se enorgullece de haber podido contar en sus filas con el mejor jugador de la historia, y desea, con cierta emoción, muchos más éxitos a Leo para el resto de su carrera.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1665044439079821315 ¡ES OFICIAL!



El PSG hace oficial la salida de la estrella argentina Lionel Messi, tras dos temporadas en el club de París.#FutbolRPC pic.twitter.com/NaZL1AbYT6 — Deportes RPC (@deportes_rpc) June 3, 2023

“Gracias al club, a la ciudad de París ya sus habitantes por estos dos años. Les deseo lo mejor para el futuro", dijo Leo Messi.

"Me gustaría agradecer a Leo Messi por sus dos temporadas en París", dijo Nasser Al Khelaifi, presidente de Paris Saint-Germain. Ver a un siete veces ganador del Balón de Oro en Rouge & Bleu y en el Parc des Princes, ganar dos campeonatos de Francia consecutivos e inspirar a nuestros jóvenes jugadores ha sido un placer. Su contribución al Paris Saint-Germain y la Ligue 1 no puede subestimarse y le deseamos a Leo y su familia todo lo mejor para el futuro".

FUENTE: PSG.FR