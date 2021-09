El Real Madrid con goleada en su regreso al Bernabéu

Para el Real Madrid fue fácil empatarlo teniendo a Karim Benzema para marcar el 1-1 a los 24 minutos de la primera parte, pero 7 minutos más tarde Franco Cervi le volvió a dar la ventaja al visitante.

Iniciando la segunda mitad, nuevamente apareció el 'Gato' para marcar su doblete importante con el Real Madrid.

Celebración de película:

Vinicius Jr, no se iba a quedar con las ganas y anotó un gol con una celebración efusiva, el jugador merengue se metió en las gradas para celebrar con el público en el regreso al Santiago Bernabéu después de sus remodelaciones. Los fanáticos no dudaron en abrazarlo y en no querer soltar al brasileño.

Debut soñado:

Eduardo Camavinga pusó el 4-2 en una jugada impresionante de Luka Modric que dejó un rechazo del arquero rival y el francés estuvo atento para enviarla al fondo.

El jugador blanco, ingresó al minuto 66' por el jugador Eden Hazard cuando el partido se encontraba 3-2 a favor de los blancos y anotó su primer tanto a los 72' tras un pase de Luka Modric.

Hat-Trick del Gato

Karim Benzema volvió a lucirse en una noche mágica en el Santiago Bernabéu con un último gol de penal para firmar el triplete de goles en la victoria merengue.