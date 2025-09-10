FÚTBOL Fútbol Internacional -  10 de septiembre de 2025 - 07:16

Eliminatorias CONCACAF: Costa Rica igualó ante Haití

La selección de Costa Rica vuelve a defraudar en fase final de las eliminatorias Concacaf, con empate ante Haití.

FOTO: Ezequiel BECERRA / AFP

Costa Rica se metió en problemas y volvió a defraudar, pese a que Miguel Herrera ya había advertido a sus pupilos por su pobre desempeño durante la primera fecha de eliminatorias CONCACAF.

El equipo empezó sin un juego brillante, pero mostró actitud presionando al rival y creando peligro. Kenneth Vargas y Alonso Martínez tranquilizaron a la parroquia local con sendos goles.

Sin embargo, un Nazon histórico capitaneó la remontada con tres dianas, una de ellas con una bella chilena. Juan Pablo Vargas en el descuento salvó un punto para los ticos.

"Estos dos partidos nos han dejado un sinsabor muy grande, esta es una selección que tiene talento, pero no tiene personalidad ni agallas", lamentó a la AFP Allan Rojas, un hincha costarricense de 57 años.

FUENTE: AFP

