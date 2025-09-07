Selección de Panamá vs Guatemala: Historial entre ambos en Eliminatorias CONCACAF

La Selección de Panamá vuelve a verse las caras con Guatemala en Eliminatorias CONCACAF luego de veinte años rumbo al Mundial de Alemania 2006.
Donaldo González, Felipe Baloy, Carlos Rivera, José Torres, Luis Moreno, Luis Alberto Blanco, Julio Medina, Engie Mitre, Roberto Brown, José Luis Garcés y Orlando Rodríguez fueron los titulares en el primer encuentro.
En total se habrían enfrentado en 36 partidos, 15 victorias para Panamá, 10 empates y 11 triunfos para Guatemala.
¿Última vez que se enfrentaron la Selección de Panamá y Guatemala?
Estos oncenos se vieron las caras recientemente cuando se enfrentaron en la Copa Oro 2025 con un triunfo de Panamá 1-0 con el gol de Tomás Rodríguez en el segundo partido del grupo C.