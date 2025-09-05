Marea Roja Marea Roja -  5 de septiembre de 2025 - 09:19

Selección de Panamá vs Guatemala: Fecha, hora y dónde ver Eliminatorias CONCACAF

Repasa a continuación todos los detalles del esperado choque entre la selección de Panamá y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.

Selección de Panamá vs Guatemala: Fecha

Foto: Samid Botello - @fedefut_oficial

Tras empatar con Surinam en el primer choque del grupo A en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, la Selección de Panamá pasará la página y se enfocará en el duelo frente a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Por su parte, los guatemaltecos bajo el mando de Luis Fernando Tena, cayeron por marcador de 0-1 frente a El Salvador con gol de Harold Osorio en el Estadio Cementos Progreso.

SELECCIÓN DE PANAMÁ VS GUATEMALA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER ELIMINATORIAS CONCACAF

  • Fecha: Lunes, 8 de septiembre de 2025
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
