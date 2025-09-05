Selección de Panamá vs Guatemala: Fecha, hora y dónde ver Eliminatorias CONCACAF Foto: Samid Botello - @fedefut_oficial

Tras empatar con Surinam en el primer choque del grupo A en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA, la Selección de Panamá pasará la página y se enfocará en el duelo frente a Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Te puede interesar: Fidel Escobar y sus impresiones después de empatar con Surinam

Los dirigidos por Thomas Christiansen igualaron sin goles con Surinam el jueves 4 de septiembre, en un duelo con muchas ocasiones de gol para ambos oncenos en el Dr. Franklin Essed Stadium.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse