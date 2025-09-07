MAREA ROJA Marea Roja -  7 de septiembre de 2025 - 13:06

Selección de Panamá vs Guatemala: ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

La Selección de Panamá y Guatemala se vieron las caras el pasado mes de junio en la Copa Oro donde Tomás Rodríguez marcó el gol del triunfo.

Selección de Panamá vs Guatemala: ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

Selección de Panamá vs Guatemala: ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

FPF

La Selección de Panamá y Guatemala se vieron las caras el pasado mes de junio en la Copa Oro donde Panamá los dirigidos por Thomas Christiansen los vencieron 1-0 con gol de Tomás Rodríguez.

Panamá viene de empatar sin goles ante Surinam y Guatemala cayó ante El Salvador por 1-0 en el inicio de las Eliminatorias CONCACAF.

Alineaciones del último partido entre la Selección de Panamá y Guatemala

Guatemala: N. Hagen; A. Herrera, J. Pinto, N. Samayoa, J. Morales; K. Ramírez, J. Franco, R. Muñoz, S. Robles, Ó. Santis, D. Lom. Luis Fernando Tena (MEX)

Panamá: Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Amir Murillo; Carlos Harvey (E. Fariña, 87), Aníbal Godoy, Cristian Martínez (C. Yanis, 68), José Luis Rodríguez, Ismael Díaz (V. Griffith, 82), Tomás Rodríguez (E. Guerrero, 67). DT Thomas Christiansen (DEN).

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Posible alineación de Thomas Christiansen ante Guatemala

Michael Amir Murillo: "Sensación agridulce después de las ocasiones que creamos"

Aníbal Godoy: "Nadie quiere fallar, lastimosamente es así, son cosas del fútbol"

Recomendadas

Últimas noticias