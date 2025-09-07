Selección de Panamá vs Guatemala: ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron?

La Selección de Panamá y Guatemala se vieron las caras el pasado mes de junio en la Copa Oro donde Panamá los dirigidos por Thomas Christiansen los vencieron 1-0 con gol de Tomás Rodríguez.
Alineaciones del último partido entre la Selección de Panamá y Guatemala
Guatemala: N. Hagen; A. Herrera, J. Pinto, N. Samayoa, J. Morales; K. Ramírez, J. Franco, R. Muñoz, S. Robles, Ó. Santis, D. Lom. Luis Fernando Tena (MEX)
Panamá: Orlando Mosquera; Jorge Gutiérrez, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Amir Murillo; Carlos Harvey (E. Fariña, 87), Aníbal Godoy, Cristian Martínez (C. Yanis, 68), José Luis Rodríguez, Ismael Díaz (V. Griffith, 82), Tomás Rodríguez (E. Guerrero, 67). DT Thomas Christiansen (DEN).