Eliminatorias CONMEBOL: Brasil revela convocatoria para la última fecha con notables ausencias

La ausencia de Vinícius Jr y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó el lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos partidos de la clasificada selección de Brasil en la Eliminatorias CONMEBOL del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar tras casi dos años de ausencia, pero no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa en Rio de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades.

Brasil (3°) enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Rio y cinco días después visitará a Bolivia (8°) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

"Todo el mundo conoce a Neymar"

Con el cupo en el Mundial garantizado, Ancelotti decidió reservar a futbolistas como Vinícius o Rodrygo y evitarles el viaje a El Alto. Vini, adicionalmente, debía cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas contra La Roja.

Neymar, finalmente, tampoco entró, después de reportes de la prensa sobre un edema en el muslo derecho.

"Con Neymar no hace falta hacer pruebas. Todo el mundo lo conoce (...). Tiene, como los demás, que estar en buena forma física para ayudar" e "intentar dar lo mejor de sí en el Mundial", explicó Ancelotti.

"Si quieren explicaciones, pueden llamarme", agregó en alusión a Neymar y Rodrygo.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña con 79 goles, el actual atacante del Santos de Brasil jugó el último de sus 128 partidos con el equipo el 17 de octubre de 2023.

Ese día, el delantero, de 33 años, abandonó la cancha en camilla, llorando, tras sufrir una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que le sacó de acción por meses y arruinó su paso por el club saudí Al-Hilal.

Neymar regresó en enero al Santos, pero el antiguo equipo de Pelé vive un difícil momento en la liga brasileña, compitiendo por la permanencia.

Convocatoria de Brasil - Eliminatorias CONMEBOL