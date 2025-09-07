Eliminatorias UEFA: Alemania vence a Irlanda del Norte y suma su primera victoria

Alemania logró superar a Irlanda del Norte por 3-1, este domingo en Colonia, en su segundo partido de clasificación para el Mundial-2026, tres días después de su sorprendente derrota en Bratislava contra Eslovaquia (2-0).

Con estos tres primeros puntos en la breve campaña de clasificación, Alemania alcanza a su adversario de la noche, que se había impuesto el jueves en Luxemburgo (3-1), pero sigue tres puntos por detrás de Eslovaquia, que logró una valiosa victoria en el Gran Ducado (1-0).

Solo el primer lugar del grupo clasifica directamente para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio).

Alemania consigue gran triunfo

En caso de no conseguirlo, los alemanes tendrán que pasar por la repesca de marzo.

Gracias a los goles de Serge Gnabry (7), Nadiem Amiri (69) y Florian Wirtz (72), los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann corrigieron el rumbo tras el fiasco de Bratislava.

Pero mostraron nuevamente preocupantes signos de fragilidad en defensa, como en el empate de Isaac Price (34) tras un córner.

Alemania continuará su campaña de clasificación en un mes, primero recibiendo a Luxemburgo en Sinnsheim el 10 de octubre, seguido de un difícil viaje a Belfast tres días después.