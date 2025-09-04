Repasa los partidos que hay para hoy jueves 4 de septiembre en la jornada 5 de las Eliminatorias UEFA.
ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional - 4 de septiembre de 2025 - 10:51
Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy jueves 4 de septiembre
Repasa los partidos que hay para hoy jueves 4 de septiembre en la jornada 5 de las Eliminatorias UEFA.
Te puede interesar:
Kylian Mbappé pide más tiempo de recuperación en el calendario de FIFA
Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA
- Kazajistán vs Gales a las 9:00 A.M.
- Lituania vs Malta a las 11:00 A.M.
- Georgia vs Turquía a las 11:00 A.M.
- Países Bajos vs Polonia a las 1:45 P.M.
- Luxemburgo vs Irlanda del Norte a las 1:45 P.M.
- Eslovaquia vs Alemania a las 1:45 P.M.
- Liechtenstein vs Bélgica a las 1:45 P.M.
- Bulgaria vs España a las 1:45 P.M.
En esta nota:
Recomendadas
Copa Mundial de Béisbol U18
Copa Mundial de Béisbol U18: Line-up de Panamá para su debut frente a USA
ELIMINATORIAS CONMEBOL
Eliminatorias CONMEBOL: Partidos para hoy jueves 4 de septiembre
Últimas noticias
Copa Mundial de Béisbol U18
Copa Mundial de Béisbol U18: 10 peloteros panameños han jugado en torneos internacionales
Copa Mundial de Béisbol U18