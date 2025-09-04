ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional -  4 de septiembre de 2025 - 10:51

Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy jueves 4 de septiembre

Repasa los partidos que hay para hoy jueves 4 de septiembre en la jornada 5 de las Eliminatorias UEFA.

Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy jueves 4 de septiembre

Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy jueves 4 de septiembre

Repasa los partidos que hay para hoy jueves 4 de septiembre en la jornada 5 de las Eliminatorias UEFA.

Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA

  • Kazajistán vs Gales a las 9:00 A.M.
  • Lituania vs Malta a las 11:00 A.M.
  • Georgia vs Turquía a las 11:00 A.M.
  • Países Bajos vs Polonia a las 1:45 P.M.
  • Luxemburgo vs Irlanda del Norte a las 1:45 P.M.
  • Eslovaquia vs Alemania a las 1:45 P.M.
  • Liechtenstein vs Bélgica a las 1:45 P.M.
  • Bulgaria vs España a las 1:45 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Eliminatorias CONMEBOL: Partidos para hoy jueves 4 de septiembre

Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy jueves 4 de septiembre

Stanley Menzon, DT de Surinam: "No creo que dominemos a Panamá"

Recomendadas

Últimas noticias