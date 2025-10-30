El exseleccionador de Italia Luciano Spalletti fue contratado como nuevo entrenador de la Juventus, anunció este jueves el club turinés, que es séptimo actualmente en la clasificación de la Serie A italiana.
FÚTBOL Fútbol Internacional - 30 de octubre de 2025 - 13:13
Luciano Spalletti fue anunciado como nuevo entrenador de la Juventus
La Juventus anunció a Luciano Spalletti como el nuevo entrenador de la Juventus anunció el club de la Serie A.
Te puede interesar:
FC Barcelona vs Elche: Fecha, hora y dónde seguir jornada 11 de LaLiga
Luciano Spalletti fue anunciado como nuevo DT de la Juventus
"El técnico toscano firmó un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2026", señaló la Juve en su comunicado, tres días después de haber anunciado el despido del croata Igor Tudor, que llevaba siete meses en el puesto.
En esta nota:
Recomendadas
Juegos Centroamericanos 2025
Juegos Centroamericanos 2025: Levantamiento de pesas y boliche suman oros para Panamá
ELIMINATORIAS CONCACAF