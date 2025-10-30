Luciano Spalletti fue anunciado como nuevo entrenador de la Juventus

El exseleccionador de Italia Luciano Spalletti fue contratado como nuevo entrenador de la Juventus, anunció este jueves el club turinés, que es séptimo actualmente en la clasificación de la Serie A italiana.

"El técnico toscano firmó un contrato que dura hasta el 30 de junio de 2026", señaló la Juve en su comunicado, tres días después de haber anunciado el despido del croata Igor Tudor, que llevaba siete meses en el puesto.