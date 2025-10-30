¡ATENCIÓN! El Salvador anuncia convocatoria para duelos ante Surinam y Panamá FOTO: MARVIN RECINOS / AFP

El Salvador anunció su convocatoria oficial para encarar los duelos de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF ante Surinam y la Selección de Panamá en la ventana de noviembre.

Los dirigidos por Hernán Darío "Bolillo" Gómez son últimos en el grupo A con 3 puntos, mientras que el onceno panameño es segundo con 6 puntos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse