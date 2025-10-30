¡ATENCIÓN! El Salvador anuncia convocatoria para duelos ante Surinam y Panamá

El Salvador anunció su convocatoria oficial para encarar los duelos de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF ante Surinam y la Selección de Panamá en la ventana de noviembre.
El conjunto salvadoreño chocará de visita ante Surinam el jueves 13 de noviembre (5:00 pm) y contra Panamá el 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández (8:00 pm).
Convocatoria de El Salvador para duelos ante Surinam y Panamá
GUARDAMETAS
- MARIO GONZÁLEZ ALIANZA F.C.
- BENJI VILLALOBOS C.D. ÁGUILA
- DANIEL FRANCO | ALIANZA F.C.
DEFENSAS
- RONALD RODRÍGUEZ | C.D. ÁGUILA
- JULIO SIBRIÁN | C.D. ÁGUILA
- NELSON RODRÍGUEZ | C.D. ÁGUILA
- RUDY CLAVEL | C.D. FAS
- JEFFERSON VALLADARES | C.D. MPAL. LIMEÑO
- ELVIS CLAROS | C.D. MPAL. LIMEÑO
VOLANTES
- DARWIN CERÉN | C.D. ÁGUILA
- JAIRO HENRÍQUEZ | C.D. ÁGUILA
- MARCELO DÍAZ | C.D. ÁGUILA
- NOEL RIVERA | ALIANZA F.C.
- BRYAN LANDAVERDE | C.D. L.A. FIRPO
- MAURICIO CERRITOS | C.D. L.A. FIRPO
- ELMER BONILLA | C.D. MPAL. LIMEÑO
DELANTEROS
- MICHAEL MERCADO | ALIANZA F.C.
- RAFAEL TEJADA | C.D. FAS
- STYVEN VÁSQUEZ C.D. L.A. FIRPO