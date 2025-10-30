ELIMINATORIAS CONCACAF Fútbol Internacional -  30 de octubre de 2025 - 12:55

¡ATENCIÓN! El Salvador anuncia convocatoria para duelos ante Surinam y Panamá

La Selección de El Salvador presentó su convocatoria para duelos ante Surinam y Panamá en la ronda final de las Eliminatorias.

FOTO: MARVIN RECINOS / AFP

El Salvador anunció su convocatoria oficial para encarar los duelos de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF ante Surinam y la Selección de Panamá en la ventana de noviembre.

Los dirigidos por Hernán Darío "Bolillo" Gómez son últimos en el grupo A con 3 puntos, mientras que el onceno panameño es segundo con 6 puntos.

El conjunto salvadoreño chocará de visita ante Surinam el jueves 13 de noviembre (5:00 pm) y contra Panamá el 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández (8:00 pm).

Convocatoria de El Salvador para duelos ante Surinam y Panamá

GUARDAMETAS

  • MARIO GONZÁLEZ ALIANZA F.C.
  • BENJI VILLALOBOS C.D. ÁGUILA
  • DANIEL FRANCO | ALIANZA F.C.

DEFENSAS

  • RONALD RODRÍGUEZ | C.D. ÁGUILA
  • JULIO SIBRIÁN | C.D. ÁGUILA
  • NELSON RODRÍGUEZ | C.D. ÁGUILA
  • RUDY CLAVEL | C.D. FAS
  • JEFFERSON VALLADARES | C.D. MPAL. LIMEÑO
  • ELVIS CLAROS | C.D. MPAL. LIMEÑO

VOLANTES

  • DARWIN CERÉN | C.D. ÁGUILA
  • JAIRO HENRÍQUEZ | C.D. ÁGUILA
  • MARCELO DÍAZ | C.D. ÁGUILA
  • NOEL RIVERA | ALIANZA F.C.
  • BRYAN LANDAVERDE | C.D. L.A. FIRPO
  • MAURICIO CERRITOS | C.D. L.A. FIRPO
  • ELMER BONILLA | C.D. MPAL. LIMEÑO

DELANTEROS

  • MICHAEL MERCADO | ALIANZA F.C.
  • RAFAEL TEJADA | C.D. FAS
  • STYVEN VÁSQUEZ C.D. L.A. FIRPO
