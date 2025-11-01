¡EN RACHA! Arsenal consolida su liderato en la Premier League

El conjunto del Arsenal cumplió de visita en el Turf Moor y derrotó 2-0 al Burnley en la décima jornada de la Premier League de Inglaterra 2025-2026.

Los gunners abrieron el marcador por medio del delantero sueco Viktor Gyökeres al minuto 14', con asistencia del defensor brasileño Gabriel Magalhães.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La segunda anotación llegó al 35' con el centrocampista inglés Declan Rice, quien definió de cabeza un centro preciso de Leandro Trossard por el costado izquierdo.

El onceno dirigido por Mikel Arteta llegó a 25 puntos en el campeonato inglés, sacando una cómoda ventaja a sus más cercanos perseguidores en el liderato: Bournemouth (18), Tottenham (17) y Sunderland (17), todos con un partido menos.

Próximo compromiso del Arsenal

Los líderes de la Premier League ahora se enfocarán en la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026, donde enfrentarán al Slavia Praga, el martes 4 de noviembre (12:45 pm) en el Eden Arena.