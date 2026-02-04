COPA DE FRANCIA Fútbol Internacional -  4 de febrero de 2026 - 17:16

Endrick clasifica al Olympique Lyon a los cuartos de final de la Copa de Francia

El joven delantero brasileño Endrick anotó en la victoria del Olympique Lyon en los octavos de final de la Copa de Francia.

Otro gol del brasileño Endrick, con cinco tantos en cinco partidos en Francia desde su cesión por parte del Real Madrid, clasificó este miércoles al Olympique Lyon para los cuartos de final de la Copa de Francia, de los que fue eliminado el Paris FC, derrotado 2-0 por el Lorient.

Con 0-0 en el marcador del estado OL de Lyon hasta el minuto 80 frente al Laval, de Ligue 2, en ese momento anotó Endrick la diana de la victoria de su equipo, que logró el 2-0 por medio de Afonso Moreira en los instantes finales para seguir en la Copa de Francia, al igual que el Marsella, el Reims, el Lorient, el Toulouse y el Niza.

Otros resultados en la Copa de Francia

Este miércoles, el Toulouse doblegó al Amiens por 1-0, el Niza superó 3-2 al Montpellier y el Lorient derrotó por 2-0 al París FC, que había eliminado en la ronda anterior al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Aún está en juego el duelo entre el Troyes y el Lens.

El cuadro de cuartos de final quedará completo este jueves con el enfrentamiento entre el Mónaco y el Estrasburgo.

FUENTE: EFE

