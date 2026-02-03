Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 3 de febrero FOTO / SERIE DEL CARIBE

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el martes 3 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.

La novena de Panamá (Federales de Chiriquí) cayó en la segunda fecha de la Serie del Caribe 2026 ante México Verde (Tomateros de Culiacán) 2-1 en el Estadio Panamericano de los Charros para sumar su segunda derrota consecutiva en el torneo.

