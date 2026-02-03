Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 3 de febrero

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el martes 3 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.
Con una gran actuación del lanzador derecho Luis Miranda y el oportuno bateo de Michael Wielansky condujeron a Charros de Jalisco (México Rojo) a una importante victoria de 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).
Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026
Equipo - Ganados - Perdidos
- República Dominicana 2 - 0
- México Rojo 2 - 1
- México Verde 1 - 1
- Puerto Rico 1 - 2
- Panamá 0 - 2