Serie del Caribe 2026: Tabla de posiciones tras los partidos del 3 de febrero

Repasa como marcha la tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026, tras cumplirse el tercer día de competencia.

Las emociones de la Serie del Caribe 2026 que se juega en Jalisco siguieron en marcha el martes 3 de febrero y a continuación repasaremos como marcha la tabla de posiciones.

La novena de Panamá (Federales de Chiriquí) cayó en la segunda fecha de la Serie del Caribe 2026 ante México Verde (Tomateros de Culiacán) 2-1 en el Estadio Panamericano de los Charros para sumar su segunda derrota consecutiva en el torneo.

Con una gran actuación del lanzador derecho Luis Miranda y el oportuno bateo de Michael Wielansky condujeron a Charros de Jalisco (México Rojo) a una importante victoria de 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).

Tabla de posiciones de la Serie del Caribe 2026

Equipo - Ganados - Perdidos

  1. República Dominicana 2 - 0
  2. México Rojo 2 - 1
  3. México Verde 1 - 1
  4. Puerto Rico 1 - 2
  5. Panamá 0 - 2
