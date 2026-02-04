CARABAO CUP Fútbol Internacional -  4 de febrero de 2026 - 17:23

Manchester City vence al Newcastle y avanza a la final de la Carabao Cup

El Manchester City le ganó al Newcastle y consigue su boleto para la final de la Carabao Cup 2026.

Manchester City vence al Newcastle y avanza a la final de la Carabao Cup

Manchester City vence al Newcastle y avanza a la final de la Carabao Cup

Foto: Manchester City

El Manchester City clasificó a la final de la Carabao Cup luego de vencer 3-1 al Newcastle en el partido de vuelta de semifinales en el Eithad Stadium con doblete de Omar Marmoush y otro gol de Tijani Reijnders.

El global terminó 5-2 a favor del equipo de Pep Guardiola que asegura una final más en este torneo.

Omar Marmoush abrió el marcador desde el minuto 7 de partido y amplió el marcador al 29' siendo el protagonista de la victoria de su equipo en el partido de vuelta.

El Manchester City clasifica a la final

Raijnders marcó el tercero al minuto 32' dejando la primera parte con total ventaja.

Newcastle trató de responder y Anthony Elanga marcó el descuento en el marcador al 62', pero no les alcanzó para darle la vuelta al global.

El Manchester City debe prepararse para el fin de semana donde se medirá ante el Liverpool en la Premier League el domingo a las 11:30 am.

