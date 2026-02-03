Béisbol Juvenil 2026 Posiciones tras partidos del 3 de febrero en la Ronda de 8

Las emociones de la Ronda de 8 continúan en marcha, ahora con 4 partidos de alto nivel en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

La novena de Coclé se convirtió en el primer clasificado a las semifinales luego de barrer a su similar de Chiriquí Occidente en un cuarto partido donde ganaron por abultamiento de carreras.

Mientras tanto que en el Roberto "Flaco Bala" Hernández, Chiriquí se puso a una victoria de avanzar luego de derrotar 3-1 a Los Santos.

Panamá Este logró su primera victoria de la serie tras vencer 4-3 a Panamá Metro en un partido donde los metrillos amenazaron con empatar el encuentro sobre el cierre del partido.

Abdiel Castillo tuvo una gran labor desde la lomita para liderar el triunfo de Panamá Oeste sobre Herrera por 3-1.

Posiciones de la Ronda de 8 del Campeonato de Béisbol Juvenil 2026

Equipos JJ JG JP

Coclé 4 4 0

Occidente 4 0 4

Equipos JJ JG JP

Chiriquí 4 3 1

Los Santos 4 1 3

Equipos JJ JG JP

Herrera 3 1 2

Panamá Oeste 3 2 1

Equipos JJ JG JP