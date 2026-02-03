SERIE DEL CARIBE Béisbol -  3 de febrero de 2026 - 23:47

Serie del Caribe 2026: Partidos para hoy miércoles 4 de febrero

La Serie del Caribe 2026 ya dio inicio y se extenderá hasta el 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros.

La Serie del Caribe 2026 entrará en su cuarto día de competencia, con dos partidos de alto nivel a disputarse en Jalisco, Guadalajara.

La novena de Panamá (Federales de Chiriquí) cayó en la segunda fecha de la Serie del Caribe 2026 ante México Verde (Tomateros de Culiacán) 2-1 en el Estadio Panamericano de los Charros para sumar su segunda derrota consecutiva en el torneo.

Con una gran actuación del lanzador derecho Luis Miranda y el oportuno bateo de Michael Wielansky condujeron a Charros de Jalisco (México Rojo) a una importante victoria de 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico),

Partidos para hoy miércoles 4 de febrero - Serie del Caribe 2026

  • Panamá (Federales de Chiriquí) vs República Dominicana (Leones del Escogido) a las 3:00 p.m. en el Estadio Panamericano de los Charros
  • México Verde (Tomateros de Culiacán) vs México Rojo (Charros de Jalisco) a las 8:00 p.m. en el Estadio Panamericano de los Charros
