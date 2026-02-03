Serie del Caribe 2026: Partidos para hoy miércoles 4 de febrero

La Serie del Caribe 2026 entrará en su cuarto día de competencia, con dos partidos de alto nivel a disputarse en Jalisco, Guadalajara.
Con una gran actuación del lanzador derecho Luis Miranda y el oportuno bateo de Michael Wielansky condujeron a Charros de Jalisco (México Rojo) a una importante victoria de 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico),
Partidos para hoy miércoles 4 de febrero - Serie del Caribe 2026
- Panamá (Federales de Chiriquí) vs República Dominicana (Leones del Escogido) a las 3:00 p.m. en el Estadio Panamericano de los Charros
- México Verde (Tomateros de Culiacán) vs México Rojo (Charros de Jalisco) a las 8:00 p.m. en el Estadio Panamericano de los Charros