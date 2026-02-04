Iñaki Williams le da el pase a semifinales al Athletic en Copa del Rey

Iñaki Williams dio el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.

Mestalla se volcó con la Copa desde el principio. Miles de valencianistas recibieron el autobús del Valencia en su llegada al estadio para disputar una eliminatoria a la que Carlos Corberán salió con su once titular, con los cambios de Jesús Vázquez en el lateral izquierdo y Sadiq Umar en ataque.

Después de unos buenos minutos del Valencia, llegaron los del Athletic. El equipo vasco se acercaba cada vez con más peligrosidad al área valencianista y Nico Serrano lo intentó con un cañonazo lejano que despejó Dimitrievski. Pero en el minuto 26 Sadiq se marcó en propia meta. En un intento de despeje, el de Kaduna remató una falta de Rober Navarro como si estuviera atacando y no defendiendo.

Iñaki Williams el héroe del Athletic

Pero el Valencia no se vino abajo con el gol y buscó con insistencia el empate. Sadiq volvió a fallar una ocasión a la media hora después de un centro de Rioja que remató de cabeza a ras de suelo cuando estaba solo para marcar, pero, en el 35, se redimió. Con ayuda de Padilla, a quien se le escapó incomprensiblemente el balón tras un centro que fue directo a sus manos, Sadiq metió el pie y pidió perdón a Mestalla.

Tras el descanso, el Valencia comenzó mejor que su rival. Antes de llegar al 60 Copete cayó lesionado y en su lugar entró Tárrega acompañado de Hugo Duro para suplir al errático Sadiq. El Athletic también hizo cambios: Yuri y Guruzeta por Vesga e Izeta.

Cuando más incómodos estaban los valencianistas, entraron los Williams para buscar el pase a semifinales justo antes de que Tárrega cometiera penalti. Pero Stole Dimitrievski adivinó las intenciones de Jauregizar para mantener vivo al Valencia en el 75. Con el penalti parado el Valencia se enchufó y tuvo una grandísima ocasión que Hugo Duro no finalizó.

En el 88 perdió a Ugrinic por lesión y en su lugar salió el argentino Guido Rodríguez, que debutó como valencianista, pero en el minuto 96 Iñaki Williams marcó un gol que vale unas semifinales asistido por su hermano Nico Williams. El rugido de los Williams silenció Mestalla.