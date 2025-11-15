España goleó a Georgia para acariciar su boleto al Mundial

La selección de España derrotó con contundencia a Georgia en Tiflis (0-4), con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles de Mikel Zubimendi y Ferran Torres, en la penúltima jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, en la que logró la clasificación de forma virtual.
Mikel Oyarzabal, el goleador de España
Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la 'era De la Fuetne' con 21 goles en 50 partidos, con un doblete en el minuto 11, de penalti, y en el 63, más los tantos de Zubimendi, en el 22, y Ferran Torres, en el 35, dieron forma a la goleada española a Georgia en un país donde venció las cuatro veces que jugó.
FUENTE: EFE