España goleó a Georgia para acariciar su boleto al Mundial

15 de noviembre de 2025

Mikel Oyarzabal firmó un doblete en la victoria de España sobre Georgia, que la acerca a la Copa Mundial.

FOTO: SEFutbol

La selección de España derrotó con contundencia a Georgia en Tiflis (0-4), con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles de Mikel Zubimendi y Ferran Torres, en la penúltima jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, en la que logró la clasificación de forma virtual.

España extiende su pleno de triunfos sin encajar un solo gol camino del Mundial y firmó el mejor registro de su historia sin perder en partidos oficiales, enlazando una racha con Luis de la Fuente al mando, de 30 citas consecutivas.

Mikel Oyarzabal, el goleador de España

Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la 'era De la Fuetne' con 21 goles en 50 partidos, con un doblete en el minuto 11, de penalti, y en el 63, más los tantos de Zubimendi, en el 22, y Ferran Torres, en el 35, dieron forma a la goleada española a Georgia en un país donde venció las cuatro veces que jugó.

FUENTE: EFE

