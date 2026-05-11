Mundial 2026: Conoce a la Selección de Uzbekistán

Tres décadas y media después de su independencia, y tras siete intentos fallidos, algunos de ellos especialmente dolorosos, la Selección de Uzbekistán ha alcanzado por fin su objetivo más anhelado: Clasificar al Mundial 2026 .

Durante años, la tragedia y la decepción marcaron el camino del fútbol uzbeko: desde aquel accidente aéreo de 1979 que acabó con una generación de jugadores del Pakhtakor, uno de los clubes más emblemáticos del país, hasta las dos eliminaciones agónicas en la fase final de los clasificatorios continentales.

Hoy, sin embargo, comienza un nuevo capítulo. La selección ha sellado su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una campaña sólida y constante en la segunda y tercera ronda de las eliminatorias de la AFC.

Una eliminación ante Baréin por el criterio de los goles como visitante, tras repetirse, por un error arbitral, un partido que Uzbekistán había ganado, frustró el sueño mundialista en la quinta y última ronda rumbo a Alemania 2006.

¿Cómo se clasificó Uzbekistán al Mundial 2026?

Uzbekistán inició su camino en la segunda ronda de las eliminatorias de la AFC con un rendimiento sobresaliente. Empató con la imponente selección de Irán en las jornadas dos y seis, y sumó además cuatro victorias que le permitieron avanzar con autoridad a la tercera ronda.

El equipo mantuvo el impulso con tres triunfos y un empate en sus primeros cuatro partidos, aunque una derrota por 3-2 ante Catar en la quinta jornada interrumpió su buena racha.

Los dos goles uzbekos en aquel encuentro fueron obra de Abbosbek Fayzullaev, quien más tarde tendría un papel clave en la racha invicta de su selección en los últimos cinco compromisos.

El delantero, de 22 años, marcó el tanto del triunfo por 0-1 ante Corea del Norte en campo neutral, en Laos, y volvió a anotar en el empate 2-2 frente a Irán en Teherán, un resultado que dejó al equipo a un paso de la Copa Mundial.

Finalmente, el pasado 5 de junio, en Abu Dabi, la Uzbekistán del entrenador Fabio Cannavaro hizo historia al empatar sin goles con Emiratos Árabes Unidos y sellar su clasificación definitiva a la Copa Mundial de la FIFA.

Uzbekistán en la historia de la Copa Mundial

Confederación: AFC

Primera Copa Mundial: 2026

Apariciones: 1 (2026)

Uzbekistán integra el grupo K junto a Colombia, Portugal y Congo. Su debut está programado para el 17 de junio ante los colombianos en el Estadio Azteca (9:00 pm).

FUENTE: FIFA