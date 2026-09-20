José Mourinho ataca el arbitraje del Atlético de Madrid vs Real Madrid

El portugués José Mourinho , entrenador del Real Madrid , denunció que todo lo que rodeó al arbitraje del derbi, que perdió su equipo 2-1 ante el Atlético de Madrid - fue “muy extraño” y en la rueda de prensa posterior mostró dos imágenes con las que pidió tarjetas rojas por entradas de Cuti Romero a Jude Bellingham y de Kang-in Lee a Fede Valverde.

“Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí, mostró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos", señaló.

"Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han dado todo y han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad, trabajando para ganar en el segundo tiempo”, indicó el técnico luso nada más comenzar su comparecencia ante los medios.

“Quien tiene que estar feliz es la gente del Atlético y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) por su designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Primero, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro, cuando según me dicen esto es 24 horas antes. Después, se mete a un árbitro de 41 años -Miguel Ángel Ortiz-, sin internacionalidades, que no será porque es un gran árbitro. Después, el pobre no ha podido con la presión. Que es una presión de los años 80, se ve muy poco en los días de hoy”, continuó.

“Después, el señor Trujillo -Daniel Jesús Trujillo-, que ha sido el árbitro del VAR, lo ha llamado a la primera roja y no le ha llamado en la segunda, que es más grande que la primera. Este señor tiene una historia muy completa como árbitro de VAR en los partidos del Real Madrid. Es un árbitro de VAR con mucha historia", resaltó.

"Y el pobre árbitro, sin experiencia ni dimensión para venir a un derbi. Pero sin presión por lo que hay en Las Rozas (sede de la Federación, donde está la sala de los árbitros VAR). O una presión que nosotros no sabemos. Me gustaría mucho salir de aquí con la victoria, pero me gustaría más sin tener que hablar de esto”, prosiguió.

“Llevo aquí hace tres meses y no estoy mucho en esta dirección, pero dos rojas -perdonadas, en su opinión- contra el Elche y ganamos. Dos rojas hoy ya es un poco más difícil. Con un árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y un VAR con mucha historia, Enhorabuena al comité de designación arbitral”, insistió.

Una denuncia a la actuación de los árbitros que continuó como eje central de sus explicaciones a la derrota del Real Madrid en el derbi.

“No me gustaría entrar por ahí, ya no quiero entrar más, pero cosas que se han visto en las últimas semanas en este estadio. El gol anulado a Osasuna es para reír. El penalti en San Sebastián es para reír. El penalti del Barcelona es para reír… son cosas acumuladas. Yo pensé que me iba a encontrar una Liga diferente y resulta que no. Y me han explicado por qué no”, dijo, sin desvelar esta explicación, a la vez que negó que se pueda deber al ‘Caso Negreria’ al asegurar que “ya no está”.

José Mourinho quiere igualdad

Mourinho pidió que les dejen competir en igualdad de circunstancias que sus rivales para poder ganar la Liga.

“Si nos dejan en paz y tranquilos, compitiendo en igualdad de circunstancias, falta mucho. No quiero decir que esto estaba preparado, no quiero pensarlo. Quiero pensar que, simplemente, se han equivocado. Como un entrenador o un jugador. Quiero pensar que el comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente. Se han equivocado con un árbitro de 41 años y otro en el VAR con un historial contra el Real Madrid”, apuntó.

FUENTE: EFE