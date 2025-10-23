EUROPA LEAGUE Fútbol Internacional -  23 de octubre de 2025 - 08:07

Europa League: Partidos para hoy jueves 23 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 23 de octubre en la jornada tres de la UEFA Europa League.

Partidos para hoy en la Europa League

  • RB Salzburg vs Ferencvaros a las 11:45 A.M.
  • Sporting Braga vs Estrella Roja a las 11:45 A.M.
  • Fenerbahce vs Stuttgart a las 11:45 A.M.
  • Brann vs Rangers a las 11:45 A.M.
  • Go Ahead Eagles vs Aston Villa a las 11:45 A.M.
  • Genk vs Real Betis a las 11:45 A.M.
  • FCSB vs Bolonia a las 11:45 A.M.
  • Olympique Lyon vs Basel a las 11:45 A.M.
  • Celta de Vigo vs Niza a las 2:00 P.M.
  • Lille vs Paok a las 2:00 P.M.
  • Malmo vs Dinamo Zagreb a las 2:00 P.M.
  • Feyenoord vs Panathinaikos a las 2:00 P.M.
  • Young Boys vs Ludogorets a las 2:00 P.M.
  • Friburgo vs Utrecht a las 2:00 P.M.
  • Celtic vs Sturm a las 2:00 P.M.
  • Maccabi Tel-Aviv vs Midtjylland a las 2:00 P.M.
  • Nottingham Forest vs Porto a las 2:00 P.M.
  • Roma vs Piktoria Plzen a las 2:00 P.M.
