Repasa los partidos que hay para hoy martes 23 de octubre en la jornada tres de la UEFA Europa League.
EUROPA LEAGUE Fútbol Internacional - 23 de octubre de 2025 - 08:07
Europa League: Partidos para hoy jueves 23 de octubre
Partidos para hoy en la Europa League
- RB Salzburg vs Ferencvaros a las 11:45 A.M.
- Sporting Braga vs Estrella Roja a las 11:45 A.M.
- Fenerbahce vs Stuttgart a las 11:45 A.M.
- Brann vs Rangers a las 11:45 A.M.
- Go Ahead Eagles vs Aston Villa a las 11:45 A.M.
- Genk vs Real Betis a las 11:45 A.M.
- FCSB vs Bolonia a las 11:45 A.M.
- Olympique Lyon vs Basel a las 11:45 A.M.
- Celta de Vigo vs Niza a las 2:00 P.M.
- Lille vs Paok a las 2:00 P.M.
- Malmo vs Dinamo Zagreb a las 2:00 P.M.
- Feyenoord vs Panathinaikos a las 2:00 P.M.
- Young Boys vs Ludogorets a las 2:00 P.M.
- Friburgo vs Utrecht a las 2:00 P.M.
- Celtic vs Sturm a las 2:00 P.M.
- Maccabi Tel-Aviv vs Midtjylland a las 2:00 P.M.
- Nottingham Forest vs Porto a las 2:00 P.M.
- Roma vs Piktoria Plzen a las 2:00 P.M.
