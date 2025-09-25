EUROPA LEAGUE Fútbol Internacional -  25 de septiembre de 2025 - 10:27

Europa League: Partidos para hoy jueves 25 de septiembre

Conoce los partidos que hay para hoy jueves 25 de octubre en las acciones de la UEFA Europa League.

Europa League: Partidos para hoy jueves 25 de septiembre

Europa League: Partidos para hoy jueves 25 de septiembre

Conoce los partidos que hay para hoy jueves 25 de octubre en las acciones de la UEFA Europa League.

Partidos para hoy en la UEFA Europa League

  • Go Ahead Eagles vs FCSB a las 11:45 A.M.
  • Lille vs Brann a las 11:45 A.M.
  • Ferencváros vs Viktoria Plzen a las 2:00 P.M.
  • RB Salzburg vs Porto a las 2:00 P.M.
  • Stuttgart vs Celta de Vigo a las 2:00 P.M.
  • Utrecht vs Lyon a las 2:00 P.M.
  • Rangers vs Genk a las 2:00 P.M.
  • Aston Villa vs Bolonia a las 2:00 P.M.
  • Young Boys vs Panathinaikos a las 2:00 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

Plaza Amador mantiene una racha invicta de 20 partidos

Copa Centroamericana 2025: "Fuimos débiles al balón parado", Marcos De León

Copa Centroamericana 2025: "Los esperamos a todos en el Rommel Fernández", Ovidio López

Recomendadas

Últimas noticias