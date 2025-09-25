Conoce los partidos que hay para hoy jueves 25 de octubre en las acciones de la UEFA Europa League.
EUROPA LEAGUE Fútbol Internacional - 25 de septiembre de 2025 - 10:27
Europa League: Partidos para hoy jueves 25 de septiembre
Conoce los partidos que hay para hoy jueves 25 de octubre en las acciones de la UEFA Europa League.
Partidos para hoy en la UEFA Europa League
- Go Ahead Eagles vs FCSB a las 11:45 A.M.
- Lille vs Brann a las 11:45 A.M.
- Ferencváros vs Viktoria Plzen a las 2:00 P.M.
- RB Salzburg vs Porto a las 2:00 P.M.
- Stuttgart vs Celta de Vigo a las 2:00 P.M.
- Utrecht vs Lyon a las 2:00 P.M.
- Rangers vs Genk a las 2:00 P.M.
- Aston Villa vs Bolonia a las 2:00 P.M.
- Young Boys vs Panathinaikos a las 2:00 P.M.
