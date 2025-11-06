Europa League: Partidos para hoy jueves 6 de noviembre

Cuatro de los siete equipos con pleno de puntos se rompieron en la tercera jornada, lo que dio un vuelco a la situación antes de la cuarta jornada de la UEFA Europa League 2025/26.

El Olympique Lyon sigue inmaculado y aún no ha encajado ningún gol tras continuar su imponente inicio con una victoria por 2-0 sobre el Basel en el OL Stadium. El Real Betis normalmente se vería con posibilidades de romper ese récord defensivo, pero el empate sin goles en Genk en la tercera jornada ha dejado al equipo español con la sensación de que debe recuperar su ritmo ofensivo.

Un Rangers sin puntos y la AS Roma, derrotada en sus dos últimos partidos de la fase liga, se enfrentan en el Ibrox Stadium con la esperanza de relanzar sus campañas. El Rangers perdió por 3-0 ante el Brann en el primer partido de Danny Röhl al frente del equipo. El nuevo entrenador admitió que "no fue lo suficientemente bueno", pero insistió en que está "totalmente convencido" de poder darle la vuelta a la situación. Puede dar un primer paso hacia ello contra la Roma, que quiere reaccionar tras la derrota por 1-2 en casa ante el Viktoria Plze.

Lille, Porto y Aston Villa buscan recuperarse tras ver cómo sus rachas invictas caían ante PAOK, Nottingham Forest y Go Ahead Eagles, respectivamente.

Partidos para hoy jueves 6 de noviembre en la Europa League

image

FUENTE: UEFA