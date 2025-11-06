Europa League: Resultados del jueves 6 de noviembre en la jornada 4 de la fase liga

El Stuttgart ganó este jueves por 2-0 al Feyenoord y consiguió su segunda victoria en la Europa League en jornada 4 de fase liga, en un encuentro que no se resolvió hasta los minutos finales. El equipo alemán presentó una alineación muy reconocible, con el español Chema Andrés formando pareja con el teutón Angelo Stiller en el centro del campo.

Ambos equipos dispusieron de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador en una igualada primera mitad. En el minuto 12, el delantero Deniz Undav pudo adelantar a los locales. Tan sólo un par de acciones después el argelino Anis Hadj Moussa, muy activo, se encontró con el meta Alexander Nubel cuando ya cantaba el 0-1.

Con poco tiempo para reaccionar, el Feyenoord subió las líneas y pasó al ataque, pero descuidó su propia portería. En un contragolpe fulgurante, Undav firmó el 2-0 dejando la victoria en casa, la segunda de los alemanes en la competición.

Resultados de la Europa League

Tras la derrota hace tres semanas contra el Go Ahead Eagles, el Aston Villa volvió al camino del triunfo en la Europa League al vencer por 2-0 al Go Ahead Eagles.

El encuentro estuvo marcado por las protestas propalestina y proisraelíes que chocaron fuera del campo tras la decisión de la policía de no permitir la entrada de afición visitante en el encuentro.

El senegalés Ismaila Sarr guió este jueves al Crystal Palace con un doblete a conseguir el triunfo ante el AZ Alkmaar (3-1) que acerca al conjunto londinense al 'top 8' de la Liga Conferencia que da acceso directo a los octavos de final.

El delantero ya avisó en los primeros compases del partido al mandar el balón al palo, y poco después tras recibir un pase entre líneas de Yeremy Pino, provocó un penalti cometido por el portero Owusu-Oduro.

FUENTE: EFE