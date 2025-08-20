Everardo Rose: "Agradecerle a papá Dios, él es el que da las bendiciones"

El habilidoso atacante de CD Plaza Amador Everardo Rose volvió a brillar en cancha en la Copa Centroamericana 2025, esta vez de local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante Managua de Nicaragua.

Rose, de 26 años de edad fue pieza clave en el triunfo 3-2 de los "leones", que lideran el grupo A con 9 puntos, anotando un gol y brindando además una asistencia.

Everardo Rose en un gran momento

"Nos está pasando muy constantemente que empezamos bien, pero cerramos mal, es algo que tenemos que ajustar y creo que el lo único que nos falta", mencionó después del partido Rose.

"Agradecerle a papá Dios, porque él es el que da las bendiciones. Lo dedicó a mi familia y a mi primo calito que lo quiero bastante", finalizó el colonense.

Ahora, el Plaza Amador cerrará la fase de grupos, en una jornada 5 ante Alianza FC de El Salvador el próximo miércoles 27 de agosto, también como local en Panamá.