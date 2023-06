Fanáticos de la selección de España celebran el título de Nations League

"Estoy superemocionado, lo merecíamos después de once años sin ganar nada y a celebrarlo porque han sido unos campeones" dijo a AFP Óscar Toledano, un aficionado que no dudó en ir solo a celebrar el título.

Entre ondear de banderas y bufandas con los colores rojo y amarillo de la selección española, los asistentes al acto vibraron con varias actuaciones musicales en espera de la Roja, que había empezado el día por la mañana en la Casa Real.

Los hombres de Luis de la Fuente, que habían partido a primera hora de Países Bajos, fueron recibidos nada más aterrizar en España por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, residencia de la Familia Real.

La selección entregó al monarca una camiseta con el número doce y firmada por todos los integrantes de la Roja, que tras la parte institucional se reunió con los aficionados para la parte festiva de la celebración.

Una pantalla gigante en el escenario montado en la pista del polideportivo mostró una imagen del equipo levantando el trofeo bajo el lema "Campeones", metiendo también entre actuación y actuación imágenes de los partidos de la Liga de Naciones y de la celebración en el vestuario.

https://twitter.com/SEFutbol/status/1670867925467529229 ¡¡LA EMOCIÓN SE DESATAAAA!! ¡¡Nuestros jugadores salen ya mismo!!



Sigue el homenaje a nuestros campeones en https://t.co/FZyN4FGO15 y en Twitch: https://t.co/ZvYbvLnnmi#VamosEspaña | #CampeonesNations pic.twitter.com/fJ2DlupkbK — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 19, 2023

Recuerdo para Sergio Rico

La llegada de los jugadores, que fueron entrando uno por uno, fue acogida con una gran ovación del público en el WiZink, que arreció cuando Jordi Alba y Álvaro Morata aparecieron con el trofeo de la Liga de Naciones.

Alba no dudó en acordarse sobre el escenario del portero del París Saint-Germain, Sergio Rico, quien se encuentra hospitalizado en Sevilla desde finales de mayo tras sufrir un accidente con un caballo.

"Nos alegramos de que estés mejorando y desde aquí te mandamos un fuerte abrazo", afirmó Alba, ante un público que coreaba "Sergio, Sergio" en referencia al meta del PSG.

El lateral de la Roja destacó el trabajo de todos sus compañeros y no dudó en "recalcar que Luis de la Fuente (seleccionador) está haciendo un trabajo espectacular y con una plantilla inmejorable".

"Este grupo se lo merece, después de tanto tiempo merecíamos estar todos juntos celebrando un título con vosotros", lanzó el veterano Jesús Navas, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 con la Roja.

Los jugadores de la Roja, que agradecieron a todos los aficionados el apoyo dado a la selección, no dudaron en botar sobre el escenario con los hinchas, al ritmo del 'Campeones, campeones' para celebrar el primero título continental desde 2012.

"Esperemos que lleguen muchos más", cerró Aymeric Laporte, en una celebración en la que los jugadores no dudaron en mantear a Luis de la Fuente para cerrar la temporada futbolística al ritmo del "We are the Champions".

FUENTE: AFP