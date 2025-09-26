FC Barcelona anuncia lesiones de Raphinha y Joan García

El FC Barcelona anunció las lesiones de Raphinha y Joan García un día después de la remontada en su visita al Real Oviedo en la sexta jornada de LaLiga.
¿Qué lesiones sufrieron Raphinha y Joan García?
Raphinha tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas.
Mientras que Joan García sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6.
El próximo próximo partido será este domingo ante la Real Sociedad a las 11:30 A.M.