FC Barcelona anuncia lesiones de Raphinha y Joan García

El FC Barcelona anunció las lesiones de Raphinha y Joan García un día después de la remontada en su visita al Real Oviedo en la sexta jornada de LaLiga.

Los de Hansi Flick son segundo con 16 puntos luego de cinco victorias y un empate. Están a dos puntos del Real Madrid, líder de LaLiga con 18 unidades.

¿Qué lesiones sufrieron Raphinha y Joan García?

Raphinha tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas.

Mientras que Joan García sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6.

El próximo próximo partido será este domingo ante la Real Sociedad a las 11:30 A.M.