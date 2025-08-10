FC Barcelona golea al Como 1907 para conquistar el Trofeo Joan Gamper

El FC Barcelona conquistó otro Trofeo Joan Gamper 2025, luego de vencer al Calcio Como 1907 por 5-0, encuentro que se disputó en el Estadio Johan Cruyff.

Fermín López fue el encargado de abrir el marcador a los 21 minutos luego de interceptar un pase y definir cruzado. Casi quince minutos después, tras aproximaciones del Barca, Frenkie de Jong mandó un pase atrás para la aparición de Fermín López que mando el balón al fondo desde media distancia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Dos minutos después, en una carrera de Marcus Rashford por la derecha, metió un centro para la llegada sólo de Raphinha que apenas tuvo que definir si oposición alguna.

Una nueva presión del barca sobre las postrimerías del primer tiempo, Raphinha robó el baló y la pasó a un lado para que Lamine sin presión anotara el cuarto tanto.

Nada más comenzar la segunda parte, Lamine Yamal marcó su segundo gol tras una gran definición con la definición clásica del español al palo lejano del portero.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El Barca se estrena en LaLiga el sábado 16 de agosto visitando al Mallorca.