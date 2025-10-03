FC Barcelona: Lamine Yamal se resiente de la pubis y estará de baja algunas semanas

Lamine Yamal viene de ver minutos con el FC Barcelona en la derrota de Champions League ante el PSG y tras convocado con España, el club anuncia su baja.

"Las molestias en el pubis que arrastra al jugador han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas".

Relación tensa entre Flick y De La Fuente

"No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía con los seleccionadores", respondió De la Fuente en rueda de prensa.

"Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick", afirmó el técnico visiblemente molesto por las preguntas.

"Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto, no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto", prosiguió.

FUENTE: AFP