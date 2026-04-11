FC Barcelona liderado por Lamine Yamal gana al Espanyol y ahora piensa en el Atleti FOTO / EFE

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en el derbi catalán al imponerse con contundencia 4-1 al RCD Espanyol este sábado 11 de abril de 2026, en un partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga.

El conjunto azulgrana dominó desde el inicio y encaminó la victoria en una primera mitad arrolladora. Ferran Torres fue la gran figura al firmar un doblete en los primeros 25 minutos, aprovechando la conexión ofensiva con Lamine Yamal y la presión alta del equipo.

El Espanyol intentó reaccionar en el complemento y logró descontar al minuto 56 por medio de Pol Lozano, lo que generó cierta tensión en el encuentro.

Sin embargo, el Barça volvió a imponer su calidad en el tramo final. El joven Lamine Yamal amplió la ventaja tras una jugada individual, y posteriormente Marcus Rashford sentenció el compromiso con el 4-1 definitivo tras asistencia de Frenkie de Jong.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Hansi Flick consolida su liderato en LaLiga y amplía su ventaja a nueve puntos del Real Madrid, dando un paso firme hacia el título con varias jornadas aún por disputarse.

El FC Barcelona ahora a pensar en el Atleti

El Barcelona, además, llega fortalecido de cara a sus próximos compromisos, manteniendo una racha positiva en el campeonato de cara al partido de vuelta de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid.