FC Barcelona: "Mi mejor momento está por llegar", Raphinha

El brasileño Raphael Dias Belloli 'Raphinha', autor del 2-0 del FC Barcelona ante el Real Oviedo, tras una gran definición en vaselina a raíz de un robo, ha comentado que su mejor momento del curso "está por llegar".

Raphinha acumula ocho goles en trece partidos. "Estoy haciendo mi trabajo, lo estoy haciendo como la temporada pasada. Siempre pienso que mi mejor momento está por llegar. Siempre busco evolucionar", ha dicho en declaraciones a Dazn.

"Sabíamos que sería un partido difícil ante un equipo que intenta jugar y te presiona mucho. No hemos estado en nuestro mejor momento en el primer tiempo, pero en la segunda mitad jugamos mejor y hemos marcado los goles", ha insistido.

El brasileño ha explicado que su gol ha sido producto de una presión arriba. "He intentado robar, lo he conseguido y me he sentido feliz por el gol", ha afirmado.

FUENTE: EFE