FC Barcelona: "Mi mejor momento está por llegar", Raphinha

El brasileño Raphael Dias Belloli 'Raphinha', autor del 2-0 del FC Barcelona ante el Real Oviedo, tras una gran definición en vaselina a raíz de un robo, ha comentado que su mejor momento del curso "está por llegar".
"Sabíamos que sería un partido difícil ante un equipo que intenta jugar y te presiona mucho. No hemos estado en nuestro mejor momento en el primer tiempo, pero en la segunda mitad jugamos mejor y hemos marcado los goles", ha insistido.
El brasileño ha explicado que su gol ha sido producto de una presión arriba. "He intentado robar, lo he conseguido y me he sentido feliz por el gol", ha afirmado.
FUENTE: EFE