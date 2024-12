FC Barcelona: "Nunca me ha gustado perder", Hansi Flick

Reacciones de Hansi Flick

"Hoy (lunes) he hablado de lucha, de la lucha necesaria, no sólo de jugar al fútbol. Cuando era jugador me centraba mucho en esta actitud, nunca me ha gustado perder y creo que tenemos que crear más la mentalidad de lucha para ganar los partidos. Algunas situaciones en el campo lo hacemos bien pero tenemos espacio para mejorar", explicó Flick en la rueda de prensa en vísperas de su desplazamiento a Mallorca, en choque adelantado por la Supercopa de España, que se disputa en enero.