FC Barcelona presenta camiseta inspirada en el sextete del 2009

La tercera equipación de la temporada 2025/26 del FC Barcelona fue presentada. El color mango brillante es el protagonista de una camiseta que está inspirada en la equipación naranja que el primer equipo vistió en la final del Mundial de Clubes de diciembre de 2009.

Un triunfo que supuso la culminación del histórico sextete y la sublimación de un estilo de juego que ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol.

Es un modelo que rescata la esencia de la gama de productos deportivos Total90 que la marca Nike popularizó a principios de los 2000 y que se caracterizaban por sus diseños rompedores y sus excelentes cualidades técnicas.

Diseño de la nueva camiseta del FC Barcelona

Un llamativo color mango brillante domina en la camiseta (también en los pantalones y las medias) acompañado de varios detalles en azul marino en forma de franjas en el cuello y en la espalda y de filetes que dibujan una forma geométrica en la parte frontal, con el logotipo de Spotify en el centro. En las mangas aparecen, como es habitual, los emblemas de Ambilight TV en la equipación masculina, y de BIMBO en la femenina.

Para acompañar la difusión de esta nueva joya de la moda blaugrana, la campaña ‘Definimos el mañana’ (que se inició con la salida de la primera equipación) ha lanzado un nuevo contenido audiovisual que pivota en torno a las victorias. Parte del éxtasis deportivo de 2009 para poner el foco en las celebraciones y en su auténtico protagonista: la afición.

La pieza recuerda el pasado con la mirada puesta en el futuro, porque el espíritu de aquel histórico sextete inspira a los hombres de Flick y marca el rumbo de una temporada 2025/2026 que promete mucho en el ámbito deportivo. Unas aspiraciones que vienen impulsadas por las ganas de ganar de un equipo joven que encuentra en una afición entregada el mejor aliento para llegar a la cima.

