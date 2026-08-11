FC Barcelona: ¿Qué lesión sufrió Roony Bardghji y cuánto tiempo estaría de baja?

El extremo del FC Barcelona Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le obligará a pasar por el quirófano, según han informado este martes los servicios médicos de la entidad azulgrana.
Roony, de 20 años, no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada y el club le estaba buscando una salida. Por este motivo, el delantero no participó en el triangular amistoso del pasado sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese.
Ahora, la lesión frena cualquier posibilidad de que el jugador se marche cedido o traspasado a otro equipo. El futbolista azulgrana será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y prácticamente dice adiós a la temporada.
FUENTE: EFE