Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 11 de agosto

Repasa cuáles son los partidos para hoy martes 11 de agosto Copa Centroamericana 2026 donde verá acción el CD Plaza Amador.
Por otro lado, Newton Williams buscaría continuar su gran momento en Costa Rica, cuando el Saprissa reciba al Mixco.
Partidos para hoy en la Copa Centroamericana 2026
- CD Plaza Amador vs Xelajú MC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez a las 7:00 P.M.
- Real Estelí FC vs Alianza en el Estadio Independencia a las 9:00 P.M.
- Saprissa vs Deportivo Mixco en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá a las 9:00 P.M.