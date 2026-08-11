Copa Centroamericana 2026: Partidos para hoy martes 11 de agosto FOTO / LPF

Repasa cuáles son los partidos para hoy martes 11 de agosto Copa Centroamericana 2026 donde verá acción el CD Plaza Amador.

El CD Plaza Amador buscará en casa volver a sumar tres puntos luego que en la pasada jornada vencieran al Firpo.

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