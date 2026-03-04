FC Barcelona: ¿Qué lesiones tienen Jules Kounde y Alejandro Balde?

El FC Barcelona ha precisado la baja por un mes de Alejandro Balde, mientras que no ha determinado el periodo de recuperación de Jules Kounde, que, como su compañero, también sufrió una lesión en el bíceps femoral durante el partido copero ante el Atlético de Madrid de este martes.

Según ha comunicado el club, Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja durante cuatro semanas, después del resultado de unas pruebas médicas a las que se ha sometido este miércoles.

Por lo que respecta a Kounde, el carrilero francés sufre una lesión el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda. En su caso el club no especifica el tiempo de baja.

Estos dos jugadores se suman a una lista de bajas por lesión en la que también se encuentran Frenkie de Jong, Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen. Se espera que Robert Lewandowski pueda estar disponible para el encuentro en San Mamés.

FUENTE: EFE