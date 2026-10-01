FC Barcelona responde al Real Madrid y UEFA tras supuesta reactivación del "caso Negreira"

El FC Barcelona ha precisado este jueves que la UEFA "no ha abierto ningún nuevo expediente" al club catalán por el caso Negreira , ya que el expediente se inició en 2023, "y no se ha reabierto porque nunca se ha cerrado".

La entidad azulgrana quiso matizar, en un comunicado, algunas informaciones publicadas hoy por el Real Madrid y la UEFA respecto a la apertura de un nuevo expediente por el máximo organismo del fútbol europeo.

Comunicado del FC Barcelona

La UEFA no ha abierto ningún nuevo procedimiento contra el FC Barcelona. El procedimiento se inició en 2023 con el nombramiento de dos investigadores que desde entonces han llevado a cabo las acciones que consideraron oportunas. El Club siempre ha cumplido con todas sus solicitudes. Este procedimiento no se ha reabierto porque nunca se cerró.

El comunicado de la UEFA confirma la recepción de la documentación presentada por el Real Madrid e indica que los investigadores la evaluarán en el marco de la investigación en curso. El mismo texto se refiere expresamente, en dos ocasiones, a una investigación y una revisión que se encuentran en curso. Por lo tanto, no anuncia la apertura, reapertura ni reactivación de ningún procedimiento, ni contiene ninguna valoración sobre el contenido o el valor de la documentación aportada.

Corresponde a los investigadores determinar qué medidas, si las hubiere, consideran apropiadas respecto a esta documentación. Hasta la fecha, no han realizado ninguna solicitud nueva al FC Barcelona ni han remitido la queja del Real Madrid al Club. En caso de hacerlo, el Club responderá en consecuencia, como lo ha hecho hasta ahora.

De conformidad con la legislación aplicable en esta materia, este procedimiento está sujeto al resultado del proceso penal que actualmente se está tramitando en España y seguirá estándolo.

Desde que comenzó la investigación, el FC Barcelona ha seguido obteniendo su licencia UEFA sin objeciones y ha participado en competiciones de la UEFA.

Para facilitar la verificación de la información, reproducimos a continuación el texto original completo del comunicado de la UEFA:

«La UEFA confirma que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el llamado “caso Negreira”).

Los inspectores de ética y disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso.»

El FC Barcelona reitera su plena cooperación con las autoridades competentes y pide rigor y precisión en la información relativa a este procedimiento.

FUENTE: EFE