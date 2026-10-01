MLB: Padres eliminan a los Cubs de Miguel Amaya y se instalan en Serie Divisional

Los Padres de San Diego pasaron septiembre como el equipo más encendido de Grandes Ligas ( MLB ), irrumpiendo con fuerza en la postemporada y asegurando disputar la Serie del Comodín en el Petco Park. Gavi Sheets, mientras tanto, pasó buena parte del mes usando una bota ortopédica.

Durante todo el verano, Sheets había estado jugando con una complicada lesión, un desgarro de la placa plantar del pie izquierdo. Se preguntaba si podría aportar de alguna manera. Los Padres determinaron que prácticamente no había forma de que Sheets pudiera contribuir a la defensiva. Probablemente necesitará una cirugía en algún momento de esta temporada muerta.

Sheets salió de la banca para conectar el batazo que sentenció a los Cachorros de Miguel Amaya que no vio acción en el Juego 2 de la Serie del Comodín de la Liga Nacional la noche del miércoles, un jonrón de dos carreras como emergente que desató la locura en el Petco Park y puso a los Padres rumbo a Milwaukee.

Duelo de alto nivel - MLB

Con su victoria por 4-1 sobre los Cachorros de Chicago, San Diego aseguró su boleto a la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cerveceros, que comenzará la noche del sábado. Milwaukee terminó con el mejor récord de las Mayores y tiene a Jacob Misiorowski programado para abrir el Juego 1.