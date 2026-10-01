Jiovany Ramos encendió las alarmas en Panamá: salió lesionado ante Nueva Zelanda

La Selección de Panamá encendió las alarmas durante su participación en la Copa Kirin 2026, luego de que el defensor Jiovany Ramos tuviera que abandonar el encuentro frente a Nueva Zelanda por molestias físicas en el Estadio Internacional de Yokohama.
En su lugar ingresó Martin Krug, defensor central de 20 años que milita en Juventud de Torremolinos C. F. de la Primera Federación de España.
Dolorosa derrota en penales para la selección de Panamá
Los dirigidos por Thomas Christiansen terminaron igualando 1-1 ante Nueva Zelanda durante los 90 minutos, gracias a la anotación de Giovany Herbert, futbolista que juega en el Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania. Posteriormente, los neozelandeses se impusieron 5-3 en la tanda de penales.
Tras este resultado, Panamá disputará el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026 este lunes frente a Ecuador, selección que también cayó en semifinales, en su caso ante Japón mediante una definición por penales.