Jiovany Ramos encendió las alarmas en Panamá: salió lesionado ante Nueva Zelanda

La Selección de Panamá encendió las alarmas durante su participación en la Copa Kirin 2026, luego de que el defensor Jiovany Ramos tuviera que abandonar el encuentro frente a Nueva Zelanda por molestias físicas en el Estadio Internacional de Yokohama .

Ramos de 29 años y jugador de la Academia Puerto Cabello de la Primera División de Venezuela, salió de cambio al minuto 54 , después de lanzarse al césped y solicitar la sustitución al no poder continuar. Su salida encendió las alarmas en el conjunto panameño de cara al próximo compromiso del torneo.

LESIONADO



Jiovany Ramos tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y en su lugar ingresa Martín Krug.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/hFcQGvG6TV — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 1, 2026

En su lugar ingresó Martin Krug, defensor central de 20 años que milita en Juventud de Torremolinos C. F. de la Primera Federación de España.

Dolorosa derrota en penales para la selección de Panamá

Los dirigidos por Thomas Christiansen terminaron igualando 1-1 ante Nueva Zelanda durante los 90 minutos, gracias a la anotación de Giovany Herbert, futbolista que juega en el Kryvbas Kryvyi Rih de Ucrania. Posteriormente, los neozelandeses se impusieron 5-3 en la tanda de penales.

Tras este resultado, Panamá disputará el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026 este lunes frente a Ecuador, selección que también cayó en semifinales, en su caso ante Japón mediante una definición por penales.