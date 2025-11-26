LaLiga Fútbol Internacional -  26 de noviembre de 2025 - 10:50

FC Barcelona vs Alavés: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J15 de LaLiga

En su último partido el FC Barcelona cayeron en Champions League ante el Chelsea donde en Stamford Bridge los ingleses ganaron 3-0.

FC Barcelona vs Alavés: Fecha

FC Barcelona vs Alavés: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J15 de LaLiga

FOTO / FC Barcelona

El FC Barcelona buscará tomar el liderato de LaLiga cuando este fin de semana reciba al Alavés en el Spotify Camp Nou luego de celebrar con goleada su vuelta a su estadio ante el Athletic Club.

En esa goleada por los azulgranas anotaron Robert Lewandowski, Fermín López y Ferran Torres en dos oportunidades para que los dirigidos por Hansi Flick llegaran a 31 puntos, a unos del Real Madrid, líder de LaLiga.

En su último partido los de Hansi Flick cayeron en Champions League ante el Chelsea donde en Stamford Bridge los ingleses ganaron 3-0.

Mientras tanto el equipo "babazorro" suma 15 puntos y está en el puesto 14 luego de caer en la pasada fecha ante el Celta de Vigo 1-0.

La temporada pasada el equipo catalán ganó 0-3 y 1-0 la pasada campaña los dos duelos ante el Alavés, donde los cuatro goles fueron anotados por Robert Lewandowski.

Fecha, hora y dónde seguir la fecha 14 de la Liga entre FC Barcelona y Alavés

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 10:15 A.M.

Lugar: Spotify Camp Nou

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

