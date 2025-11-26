FC Barcelona vs Alavés: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J15 de LaLiga

El FC Barcelona buscará tomar el liderato de LaLiga cuando este fin de semana reciba al Alavés en el Spotify Camp Nou luego de celebrar con goleada su vuelta a su estadio ante el Athletic Club.
En su último partido los de Hansi Flick cayeron en Champions League ante el Chelsea donde en Stamford Bridge los ingleses ganaron 3-0.
Mientras tanto el equipo "babazorro" suma 15 puntos y está en el puesto 14 luego de caer en la pasada fecha ante el Celta de Vigo 1-0.
La temporada pasada el equipo catalán ganó 0-3 y 1-0 la pasada campaña los dos duelos ante el Alavés, donde los cuatro goles fueron anotados por Robert Lewandowski.
Fecha, hora y dónde seguir la fecha 14 de la Liga entre FC Barcelona y Alavés
Fecha: Sábado 29 de noviembre
Hora: 10:15 A.M.
Lugar: Spotify Camp Nou
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes